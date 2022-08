Höhere Kosten für Sprit und Fahrzeuge : Taxifahren in Bonn wird teurer

Bonn Sobald der Stadtrat der Preiserhöhung für Taxifahrten zugestimmt hat, werden die Taxameter auf den neuen Tarif umgestellt. Siwar Racho, Vorstandsmitglied der Bonner Taxi-Genossenschaft, erläutert die Gründe.

Wer in Bonn mit dem Taxi fahren möchte, muss demnächst tiefer in die Tasche greifen. Die Bonner Taxi-Genossenschaft hat eine außerplanmäßige Erhöhung des Taxitarifs beantragt. Jetzt steht die Abstimmung im Stadtrat bevor. „Wenn der Rat seine Zustimmung erteilt, dann haben wir sechs Wochen Zeit, den Tarif umzusetzen“, erklärt Siwar Racho vom Vorstand der Bonner Taxi-Genossenschaft.

Außertarifliche Preiserhöhung

Eigentlich ist die Taxi-Genossenschaft bei Änderungen der Fahrtkosten an die Nahverkehrstarife der Stadtwerke gebunden: Erhöht die Stadt die Preise für den öffentlichen Personennahverkehr, dann dürfen die Taxi-Unternehmen ihre Preise ebenfalls erhöhen. Letztmals war dies im März 2021 der Fall. Eineinhalb Jahre später steht jetzt aber eine außerplanmäßige Fahrpreisänderung an: „Uns hat eine Kostenexplosion getroffen, da ist die Preiserhöhung unvermeidlich geworden“, erklärt Racho.

Beim Preis für eine Taxifahrt wird in erster Linie stets nach zurückgelegten Kilometern abgerechnet, doch der mit der Fahrt verbundene Zeitaufwand ist mitentscheidend: Im Stillstand, also wenn das Taxi im Stau steht, kommt die Zeitrechnung dazu. Während Wartezeiten schaltet der Taxameter von Strecken- auf Zeitrechnung um. „Stauzeit ist Arbeitszeit des Fahrers, zudem läuft der Motor noch. Das sind Komponenten, die die Kosten beeinflussen“, erklärt Racho. Diese Preis-Komponente möchte die Bonner Taxi-Genossenschaft für die Kunden zukünftig mit einheitlichen Kosten transparenter machen und nimmt pro Minute im Stau 50 Cent.

Steigende Dieselpreise und Mindestlohn als Grund genannt

Im Hinblick auf die Fahrpreiserhöhungen sagt Racho: „Wir haben versucht, einen für die Kunden sehr sanften Schritt zu machen. Es ist ganz in unserem Interesse, dass Kunden Taxis weiternutzen und attraktiv finden, doch müssen wir im Einklang mit der Wirtschaftlichkeit handeln. Wir fahren in Bonn noch einen sehr günstigen Preis“, sagt Racho. In der Tat sind die Preise für eine Taxifahrt in Bonn im Vergleich zu anderen Städten noch sehr moderat. So zahlt man beispielsweise in München: 2,30 Euro pro zurückgelegtem Kilometer.