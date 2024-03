Gefahr durch Unfälle Anwohner fordern Verkehrsberuhigung an der Buschdorfer Straße

Konrad Göpp hat an der Ecke Buschdorfer Straße/Schickgasse schon einige Unfälle erlebt. Beim letzten Mal Anfang März habe es glücklicherweise „nur“ einen städtischen Baum vor seinem Grundstück erwischt. Dem 65-Jährigen zufolge wurde dieser entwurzelt, nachdem ein Auto dagegen gefahren war. Für Göpp trotzdem schmerzvoll: „Ich habe den Baum quasi großgezogen“, so der Anwohner der Buschdorfer Straße, der sich aus eigenem Antrieb um das städtische Beet vor seinem Haus kümmert. Auch Göpps Nachbarin Marita Jung berichtet von mehreren Unfällen in den vergangenen Jahren. Bei den Anwohnern besteht die Sorge, dass beim nächsten Unfall ihre Hauswand in Mitleidenschaft gezogen werden könnte – oder sogar ein Schulkind. Denn die Ecke ist nur wenige Meter von der katholischen Grundschule Buschdorf entfernt.