Aktion in Auerberg : Anwohner sammeln Müll im Quartier auf

Aktion in Auerberg

Auerberg Sich zusammenschließen und gemeinsam für ein sauberes Quartier sorgen. Das ist die Idee des Projekts „Auerberg rausgeputzt“. Dazu plant das Quartiersmanagement die Bildung einer Arbeitsgruppe.

Hoch motiviert gingen die Teilnehmer der Aktion „Auerberg rausgeputzt“ am Mittwochnachmittag ans Werk. Ausgerüstet mit Greifzangen, Handschuhen und Müllsäcken waren die ehrenamtlich engagierten Bürger bestens ausgerüstet, um Straßen, Wege und Grünflächen im Stadtteil von Unrat zu befreien. Bereits am Startpunkt, dem Vorplatz des Quartiers- und Jugendzentrums Auerberg, gab es einige Mengen an Müll aufzulesen, anschließend zog die Gruppe rund zwei Stunden lang durch den Stadtteil.