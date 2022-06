Coburger Straße : Anwohner verhindern Umbenennung in Guido-Westerwelle-Straße

Gronau Bei der Straßenbenennung für den früheren Bundesaußenminister Guido Westerwelle ist wieder alles offen. Nach Anwohnerbeschwerden nahmen die Politiker der Bezirksvertretung Bonn ihren Beschluss für die Coburger Straße wieder zurück.

Die Benennung einer Straße in Bonn nach dem früheren Bundesaußenminister und Vizekanzler Guido Westerwelle steht unter keinem guten Stern. Nachdem Anwohner der Coburger Straße an der Museumsmeile ihren Unmut darüber geäußert hatten, dass sie künftig an der Guido-Westerwelle-Allee wohnen sollen, wurde nun ihr entsprechender Bürgerantrag in der Bezirksvertretung Bonn behandelt. Die Politiker machten einen Rückzieher von ihrem schon gefällten Beschluss.