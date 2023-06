Anwohnerparken in Freiburg Das sagt die Stadt Bonn zum Urteil des Bundesverwaltungsgerichts

In Freiburg gibt es – anders als in Bonn – unterschiedliche Gebühren je nach Fahrzeuglänge. Diese Gebührensprünge hatte das Gericht für zu groß angesehen. Von diesem Punkt dürfte die Stadt Bonn allerdings nicht betroffen sein. Denn: „In Bonn gibt es keine Staffelung nach Wagenlänge“, teilte Hoffmann mit. Das Bundesverwaltungsgericht hielt außerdem fest, dass die Stadt Freiburg anstelle einer Satzung eine Rechtsverordnung hätte erlassen müssen. Hinzu kam, dass nach Ansicht des Gerichts verschiedene Ermäßigungen in dem Regelwerk aus sozialen Gründen unzulässig seien. Ob diese zwei Aspekte auch in Bonn relevant werden könnten, bleibt abzuwarten.