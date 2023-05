Wegfall von Anwohnerparkplätzen Diese Möglichkeiten gibt es für Dauerparker in Bonn

Seitdem vor Kurzem bekannt wurde, dass die Stadt rund 700 öffentliche Parkplätze in Bonn zugunsten von Fahrradstraßen streichen will, macht sich in den Wohnvierteln Unruhe breit. Zwar freuen sich viele, dass die zugeparkten Wohnstraßen bald wieder luftiger werden sollen. Manche Anwohner fürchten jedoch um einen nahegelegenen Stellplatz für ihr Auto. Sie werfen der Stadt vor, nicht rechtzeitig für Alternativen zu sorgen.