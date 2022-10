Frauenhäuser haben zu wenig Plätze : Anzeigen von häuslicher Gewalt nehmen in Bonn zu

Im Jahr 2022 gab es bis September rund 900 Fälle von häuslicher Gewalt im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Bonn. In den Frauenhäusern müsste es fast doppelt so viele Plätze geben. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Fälle von häuslicher Gewalt nehmen immer weiter zu. Das liegt aber auch daran, das Opfer offensiver damit umgehen und Taten vermehrt ans Licht kommen. Gerechtigkeit gibt es oftmals nicht, weil vor Gericht Aussage gegen Aussage steht.

„Bei Eintreffen der Beamten waren lautstark Hilferufe zu hören, danach war es still. Auf Klingeln wurde die Wohnungstür durch den Mann geöffnet. Der Beschuldigte wirkte alkoholisiert. Er schien sehr entspannt und ruhig. Seine Ehefrau befand sich im Wohnzimmer. Dort kauerte diese unter einer Decke auf dem Sofa. Sie schien sichtlich aufgelöst und verstört. Die Geschädigte gab an, dass er sie aufgefordert habe, das Wohnzimmer zu verlassen und ins Bett zu gehen. Dies verneinte nach eigenen Angaben die Geschädigte. Daraufhin habe der Beschuldigte sie am Arm gegriffen und ins Schlafzimmer gezogen. Dort habe der Beschuldigte sie geschlagen. Als er von ihr abließ, habe sie versucht, eine Freundin telefonisch zu erreichen. Der Beschuldigte entriss ihr das Telefon und zerstörte dieses am Türrahmen.“