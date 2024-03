Notdienst an Ostern in Bonn Apothekerin bereitet sich auf Andrang über die Feiertage vor

Bonn · Auch an Ostern an Arzneimittel kommen: Das ist möglich durch den Notdienst der Apotheken. Über die Feiertage rechnet die Apothekerkammer mit einem Ansturm. Wie sich eine Bonner Apothekerin auf ihren Notdienst vorbereitet und was sie in der Vergangenheit schon erlebt hat.

28.03.2024 , 17:00 Uhr

Lydia Klatt, Inhaberin der Ellerhof-Apotheke, neben der Notdienstglocke. Foto: Alia Zenker

Von Alia Zenker