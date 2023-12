Neue Gesetzesinitative Warum die Apotheken-Notdienste in Bonn in Gefahr sind

Wer an den Weihnachtsfeiertagen oder an Silvester dringend Medikamente braucht, ist in Deutschland nicht auf sich allein gestellt: Bundesweit organisieren Apothekerkammern seit Jahrzehnten Notdienste, um auch abseits der regulären Öffnungszeiten eine Versorgung mit Arzneimitteln zu gewährleisten. Auch in Bonn stehen bestimmte Apotheken in 24-Stunden-Schichten den Bürgern zur Verfügung. Doch eine neue Gesetzesinitiative von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gefährdet nach Ansicht der Apotheker dieses System – und die gegenwärtige Knappheit bestimmter Medikamente macht die Situation nicht einfacher.