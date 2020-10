„Echte Frauen“ gegen die Insolvenz : Verkäuferin von Appelrath Cüpper aus Bonn wird Model

Verkäuferin Annika Herrmann auf Augenhöhe mit ihrem Banner, das Geschäftsführer Holger Lukschütz befestigt. Foto: Stefan Hermes

Bonn Verkäuferin Annika Herrmann schlüpft in die Rolle eines Models und erhält in den sozialen Medien dafür schon viele Anfragen. Der Bonner Filialist Appelrath Cüpper versucht damit, sich aus der Insolvenz zu retten.



Optimismus überall: Während Anfang August das Kölner Amtsgericht über den Modehändler Appelrath Cüpper (AC) ein Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung eröffnete, liefen parallel dazu die Kameras der Münchner Starfotografin Gabo im Kölner Fotostudio heiß. Wenn sie ansonsten Stars wie Kevin Costner, Eric Clapton, Yoko Ono, Warren Beatty oder auch Veronica Ferres und Boris Becker für Magazine wie Luomo, Vogue, Stern, Park Avenue oder Playboy ins passende Licht setzt, stand nun Annika Herrmann (23) aus der Bonner AC-Filiale an der Poststraße vor ihrer Kamera.

Sie gehört zu den elf AC-Mitarbeiterinnen aus den bundesweit 16 Filialen, die von der Kölner Werbeagentur Trading up zu „Botschafterinnen des Neu-Aufbruchs“ gemacht wurden. Der Werbefeldzug mit den Frauen des ausschließlich Damenmode verkaufenden Unternehmens sei „ein bewusst optimistischer und selbstbewusster Schritt in eine neue Zukunft“, so Agenturchef Thomas Theill. Auch von AC-Geschäftsführer Heinrich Ollendiek sind optimistische Töne nach Einleitung der Insolvenz zu erfahren: „Durch das Verfahren bleiben wir uneingeschränkt handlungsfähig und sind für unsere Kunden wie gewohnt erreichbar.“ Und sein Geschäftsführungskollege Lothar Schäfer ergänzt, „dass wir durch das Eigenverwaltungsverfahren die Folgen der unvorhersehbaren Corona-Krise und der behördlichen Schließungen unserer Warenhäuser erfolgreich bewältigen und die Appelrath Cüpper GmbH danach sogar gestärkt weiterentwickeln können.“

Werbemann Theill ist davon überzeugt, dass die in ihrer Formulierung genau justierte Botschaft der AC-Führungsriege mit dem Werbekonzept, „statt 08/15-Modelle echte Frauen“ abzubilden, den apostrophierten Erfolg herbeiführen kann. „Weil niemand überzeugender ist, als die Frauen selbst“, so der Agenturgedanke. Diese Überzeugung vermittelt nun auch Annika Herrmann. „Obwohl alle 40 Mitarbeiter des Bonner Hauses in Kurzarbeit sind“, so ihr Chef Holger Lukschütz, sehe man optimistisch in die Zukunft. „Wir sind wie eine Familie und halten zusammen“, sagt er und es hört sich bei ihm nicht einmal platitüdenhaft an: Als 18-Jähriger kam durch seine Mutter, die bereits im Dortmunder AC-Haus arbeitete, zu dem Unternehmen.

Lukschütz machte dort seine Ausbildung und kam über mehrere Stationen vor acht Jahren nach Bonn. Hier führt er das mit 1100 Quadratmetern zwar kleinste Haus des Damenmodenspezialisten, „aber quadratmetermäßig das umsatzstärkste“, fügt er hinzu. Damit das so bleibt, sollen an etwa 380 Stellen Bonns die AC-Mitarbeiterinnen auf Plakatwänden, Citylight-Postern und Litfaßsäulen unter dem Slogan „Wir feiern die Frauen“ zu sehen sein. Auch die Banner und Fotos von Annika Herrmann (23) werden dann nicht mehr nur im AC-Haus an der Poststraße, sondern im Großraum Bonn zum Auftritt kommen.

Angst vor zu viel Popularität hat sie keine. „Mit Maske erkennt mich sowieso keiner wieder“, sagt sie. Im Gegenteil. Mit dem Fotoshooting sei ein Traum für sie in Erfüllung gegangen. Vor fünf Jahren hatte die Troisdorferin ihre Ausbildung bei AC begonnen. Nach ihrem parallelen Studium zur Handelsfachwirtin ist die junge Frau seit kurzem bereits in der Exquisit-Abteilung als Abteilungsleiterin zu finden. Seit letzter Woche auch als Foto im Schaufenster und auf Bannern innerhalb des Hauses.

Online läuft die Kampagne „Wir feiern die Frauen“ bereits auf allen Kanälen. Mit ihren Likes liegt Herrmann im Moment ziemlich weit vorne. „Aus Bonn bin ich die einzige, die sich beworben hatte und gecastet wurde“, sagt Herrmann und scheint froh, dass es damit kein Wettbewerb, wer die beliebteste in Bonn sein könnte, ausgelöst wurde. Das Fotoshooting habe ihr großen Spaß gemacht. Einen halben Tag lang haben Maske und Styling, Foto- und Filmaufnahmen beansprucht. Schon jetzt lassen sich in den sozialen Medien Antworten auf an sie gestellten Fragen finden. „Was ist das Beste an deinem Beruf? – Dass ich jeden Tag mit netten Menschen zusammenarbeite.“

Und man erfährt auch dort, dass sie bereits als Kind gerne Model werden wollte. „Klar habe ich auch immer ‚Germany’s Next Topmodel’ geguckt“, sagt sie dem GA. Und sie könne sich durchaus vorstellen, nebenbei zu modeln. Dabei lacht und lächelt sie ähnlich frei und natürlich wie auf dem Werbefoto der Starfotografin.