Daten für Kartendienst : Apples Kamera-Autos rollen bis September durch Bonn

Bonn/Berlin Noch bis Ende September fahren durch Bonn und den Rhein-Sieg-Kreis Apple-Autos. Dabei werden nicht nur Messdaten gesammelt, um Apple Maps an sich zu verbessern, sondern auch Fotos für 360-Grad-Straßenansichten gemacht.

Apple lässt aktuell wieder Kamera-Autos durch Deutschland fahren. Damit werden Messdaten für Apple Maps und Fotos für die Maps-Funktion Look Around gesammelt, die hierzulande allerdings noch gar nicht angeboten wird. Wer wissen möchte, ob und wann so ein Fahrzeug seine Wege kreuzen könnte, kann dies in einem detaillierten Zeitplan nachvollziehen, den das Unternehmen zu seiner Datenerhebung veröffentlicht hat. Für Bonn, Köln und den Rhein-Sieg-Kreis liegt der Zeitraum zwischen dem 15. Juni und dem 25. September.