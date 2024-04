Bonn im April 1974 Verhaftung von Guillaume erschüttert Bonn

In Wahrheit ist Guillaume ein strammer Sozialist. 1952 ist er in Berlin der SED beigetreten und hat wie seine Frau schon wenig später als inoffizieller Mitarbeiter der Stasi angeheuert. Nach intensiver Schulung hat das Ehepaar den bundesdeutschen Behörden mit einer finanziellen Starthilfe der Stasi im Gepäck eine Flucht in den Westen vorgetäuscht. Schon binnen Jahresfrist haben beide sich in Frankfurt am Main in die Parteistrukturen der SPD eingeschleust. Als gewählter Stadtrat in Frankfurt hat Guillaume dann 1969 den Bundestagswahlkampf für Bundesverkehrsminister Georg Leber in Frankfurt organisiert und damit sein Ticket nach Bonn erhalten. Der Dank Lebers ist eine Referentenstelle im Bundeskanzleramt, Abteilung IV gewesen. Nur drei Jahre später hat Brandt den fleißigen und loyalen Guillaume vor der Bundestagswahl in seinen persönlichen Stab geholt.