Umleitung bleibt bis Oktober : Arbeiten am Koblenzer Tor in Bonn dauern deutlich länger als geplant

Arbeiten am Koblenzer Tor in Bonn dauern deutlich länger als geplant

Bonn Die Fahrt durch das Koblenzer Tor ist laut Stadt Bonn in Richtung Norden erst Ende September möglich. Eigentlich sollte die Baustelle Ende Juni erledigt sein.

Deutlich länger als geplant bleibt die Durchfahrt von der Adenauer Allee durchs Koblenzer Tor in Richtung Norden gesperrt. Die Stadt Bonn teilte am Freitag mit, dass der Verkehr noch voraussichtlich bis 30. September ab Zweite Fährgasse über die Rheinuferstraße Richtung Rheingasse umgeleitet werden muss. Ursprünglich sollte die Baumaßnahme am Koblenzer Tor Ende Juni fertiggestellt sein.

Doch die Bauarbeiten an der Fahrbahn unterhalb des Tors, wo die Decke eines darunter liegenden Kellers der Universität statisch ertüchtigt werden muss, dauern weiter an. Sie sollen laut Stadt nun Mitte September abgeschlossen sein.

Zudem wurde am westlichen Tor festgestellt, dass die in der Durchfahrt stehenden Stützen durch Tausalz derart geschädigt sind, dass sie ebenfalls saniert werden müssen. Nach Fertigstellung der städtischen Arbeiten plant der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Restarbeiten außerdem an der Fassade des Uni-Gebäudes, erst danach könne das Gerüst am Koblenzer Tor abgebaut werden.