Fertigstellung 2025 geplant : Arbeiten für Studierendenhaus an der Nassestraße gestartet

Dritte Generation

Nicht zum ersten Mal wird an diesem zentralen Carré zwischen den verschiedenen Unigebäuden und -instituten gebaut. Bereits in den Jahren 1923/24 entstand mit dem „Tillmanneum“ an derselben Stelle das erste Studentenhaus Deutschlands, errichtet vom Verein Studentenwohl. Im Krieg zerstört, erfolgte 1949 der zügige Wiederaufbau als Mensa Nassestraße. In den Folgejahren wurde der Komplex um zwei Wohnheime und einen Verwaltungstrakt erweitert. Der nun anstehende Ersatzneubau ist somit die „dritte Generation“ eines Studierendenhauses in der Bonner Südstadt.