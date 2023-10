Arbeitskreis Muslime und Christen im Bonner Norden MuChri fördert seit 20 Jahren muslimisch-christlichen Dialog

Gegründet wurde MuChri nach einigen Vorbereitungstreffen 2003 - in Reaktion auf die Terroranschläge in den USA am 9. September 2001. Der Tag, der den meisten Menschen bis heute einen Schauer über den Rücken jagt, bedeutete fortan für Muslime überall vor allem: Stigmatisierung.“Es ist ein Trauma. Jeder, der diese Phase erlebt hat, hat mit großen Vorurteilen gekämpft. Man wurde falsch dargestellt und falsch verstanden“, berichtet Haluk Yildiz, Gründungsmitglied von MuChri. Er erinnert sich lebhaft an die nachfolgende Zeit: „Am 12. September als ich die Wohnung verließ - also einen Tag später - hat mich eine Nachbarin angesprochen und mich gefragt ‚Bist du ein Islamist?‘“ Für Yildiz ein Schock. „Ich habe sie gefragt ‚Wie kommst du darauf? Ich bin ein Moslem.‘ Da hat sie gesagt ‚Was ist der Unterschied?’“