Rückenwind der Konjunktur fehlt Mehr Menschen in Bonn und der Region sind arbeitslos

Im Februar ist die Arbeitslosigkeit auch NRW-weit leicht gestiegen. Die Arbeitslosenquote lag bei 7,6 Prozent und damit 0,1 Prozentpunkt über dem Niveau des Vormonats. Den größten Anstieg der Arbeitslosigkeit gab es im Februar durch das Ende der zwei- und dreieinhalbjährigen Ausbildungen, erläuterte Roland Schüßler, Chef der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit. Viele Absolventinnen und Absolventen meldeten sich für eine Übergangszeit arbeitslos: „Angesichts des Bedarfs an qualifizierten Fachkräften wird für diese Absolventen einer Fachkraftausbildung diese Zeit des Übergangs zwischen abgeschlossener Ausbildung und dem vollen Einstieg ins Berufsleben als Fachkraft nicht lange andauern“, so Schüßler. Der leichte Anstieg der Arbeitslosigkeit liege für NRW im Rahmen des saisonüblichen. In diesem Februar sei etwas weniger Bewegung am Arbeitsmarkt zu beobachten als in wirtschaftlich stärkeren Jahren.