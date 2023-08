Bonner Wirtschaft 5500 neue Jobs in Bonn

Die Wirtschaft am Standort Bonn hat sich im vergangenen Jahr gut entwickelt. Das geht aus dem Jahreswirtschaftsbericht hervor, den Oberbürgermeisterin Katja Dörner, Wirtschaftsförderin Victoria Appelbe und der Autor des Berichts, Matthias Schönert, am Donnerstag im Stadthaus vorstellten. Ein Indikator sei die Zunahme um 5500 Beschäftige, der höchste Aufbau an Stellen in der Metropolregion Rheinland. Dieses Wachstum um drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr liege über dem NRW-weiten Durchschnitt von 1,9 Prozent. Zum 30. Juni vergangenen Jahres waren in der Stadt somit insgesamt 188.930 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte angestellt. Zugleich stieg die Einwohnerzahl um 4580 Bürger auf 336.465.