Feuerwehreinsatz in Bonn : Arbeiter wird auf Baustelle am LVR-Museum unter Bagger eingeklemmt

Ein Arbeiter ist an einer Baustelle am LVR-Museum eingeklemmt und verletzt worden. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten aus. Foto: Petra Reuter

Ein 39-jähriger Arbeiter ist am Donnerstagmittag auf einer Baustelle am LVR-Museum in Bonn eingeklemmt worden. Die Feuerwehr befreite den Mann, der ersten Angaben zufolge am Fuß verletzt wurde.

Wie Carsten Schneider, stellvertretender Leiter von Feuerwehr und Rettungsdienst, mitteilte, waren die Einsatzkräfte gegen 12.15 Uhr an das Museum an der Colmantstraße in der Weststadt alarmiert worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Arbeiter unter dem Ausleger eines Hydraulikbaggers eingeklemmt worden war. Der Mann konnte sich nicht selbst befreien. Auch seinen Kollegen gelang es nicht, ihn zu befreien.

Die Einsatzkräfte hoben den Ausleger mithilfe von hydraulischem Rettungsgerät an und befreiten den 39-Jährigen aus der Baugrube. Dort war zuvor frischer Beton ausgebracht worden. Der Rettungsdienst kümmerte sich anschließend um den Verletzten und brachte ihn in eine Klinik. Wie schwer der Mann verletzt wurde, war zunächst unklar.

(ga)