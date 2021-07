EU-Gericht urteilt : Bonner Firma darf Zischen von Getränkedosen nicht schützen lassen

Die Firma Ardagh Metal Beverage Holdings mit Sitz in Bonn wollte das Geräusch einer Getränkedose schützen lassen. (Symbolfoto) Foto: Pexels from Pixabay

Bonn/Luxemburg Der beim Öffnen einer Getränkedose entstehende Klang kann nach einem Urteil des EU-Gerichts nicht rechtlich geschützt werden. Hintergrund des Urteils war eine Klage des Getränkedosenherstellers Ardagh Metal Beverage Holdings aus Bonn.

Der beim Öffnen einer Getränkedose entstehende Klang kann nach einem Urteil des EU-Gerichts nicht rechtlich geschützt werden. Das Geräusch werde als ein rein technisches und funktionelles Element angesehen, erklärte das Gericht am Mittwoch. Zudem seien die Klangelemente nicht prägnant genug, um sich von vergleichbaren Klängen im Getränkebereich zu unterscheiden.

Hintergrund des Urteils war nach Angaben des Gerichts in Luxemburg eine Klage des Getränkedosenherstellers Ardagh Metal Beverage Holdings mit Sitz in Bonn. Dieser hatte beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) vergeblich versucht, ein sogenanntes Hörzeichen als Unionsmarke rechtlich zu schützen zu lassen. Das über die Audiodatei dargestellte Zeichen erinnerte laut Gericht an den Klang, der beim Öffnen einer Getränkedose entsteht, gefolgt von etwa einer Sekunde ohne Geräusch und einem Prickeln von etwa neun Sekunden.