Stellflächen in der Hausdorffstraße Bonner Arztpraxis sorgt sich um Wegfall von Gehwegparken

An immer mehr Orten in Bonn geht die Stadt stärker gegen das Parken auf Gehwegen vor. Auch auf der Hausdorffstraße in Kessenich zwischen Reuterstraße und August-Bier-Straße wurden Fahrzeuge lange auf dem Bürgersteig abgestellt. Es gab sogar entsprechende Markierungen. Doch damit ist nun Schluss, zum Leidwesen einiger Anlieger: Die ersten Patienten klagten schon über Strafzettel oder die Parkplatzsuche, berichtet der ansässige Hautarzt Joachim Christ. Er fürchtet: „Nach den Sommerferien wird es schlimm, wenn der Verkehr wieder zunimmt.“