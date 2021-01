Ehemaliger Bonner OB : Ashok Sridharan hat einen neuen Job

Bonn Der ehemalige Bonner Oberbürgermeister Ashok Sridharan beginnt eine neue Tätigkeit: Er wird künftig als Rechtsanwalt und Partner einer Anwaltskanzlei in Bonn tätig sein.

Ashok Sridharan wird Partner der Rechtsanwaltskanzlei Busse & Miessen. Der ehemalige Bonner Oberbürgermeister soll im Bonner Büro den Bereich „Staat und Verwaltung“ verstärken, heißt es in einer Mitteilung der Kanzlei. Die Sozietät ist demnach mit knapp 30 Rechtsanwälten in Bonn, Berlin und Leipzig tätig.

„Ich freue mich darauf, als Rechtsanwalt und Partner in der Kanzlei, in der ich schon als Rechtsreferendar tätig war, Kommunen, Unternehmen und Privatpersonen bei der Realisierung ihrer Ideen beratend unterstützen zu können“, so der ehemalige Oberbürgermeister.