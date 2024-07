Bekämpfung invasiver Arten Stadt Bonn ruft zur Meldung der Asiatischen Hornisse auf

Die in Südostasien beheimatete Asiatische Hornisse breite sich derzeit „rasant“ in Nordrhein-Westfalen aus, hieß es weiter. Das Tier stelle nach Einschätzung der EU eine Bedrohung für heimische Insekten und Bienen dar. Besonders oft finde man die Asiatische Hornisse in Flussauen sowie am Stadtrand unterhalb von 200 Höhenmetern. Ihre Stiche seien vergleichbar mit Wespen- oder Bienenstichen und prinzipiell ungefährlich.