Prozess in Bonn 26-Jährige erscheint nach Attacke in Tannenbusch nicht zu Berufungstermin

Das war keine schlechte Show, die sich drei Frauen vor mehr als zwei Jahren auf dem Tannenbuscher Asphalt geliefert hatten. Da hagelte es Prügel, es wurde sich gegenseitig an den Haaren gezogen und mit den lackierten Fingernägeln ordentlich gekratzt. Der „Zickenkrieg“ auf dem Bürgersteig des Waldenburger Rings aber war den Kämpferinnen bitterer Ernst. Hintergrund für die Rauferei war eine Eifersuchtsgeschichte: Eine heute 25-Jährige soll „was gehabt haben“ mit dem Freund einer der späteren Angreiferinnen. Drei Freundinnen, alle im Alter zwischen 24 und 26 Jahren, planten, sich an ihr zu rächen. Dafür wurde die 25-Jährige in einen Hinterhalt gelockt.