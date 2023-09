Nach Attacke auf Reuterstraße Bonner Polizei ermittelt gegen aggressiven Autofahrer mit Messer

Der aggressive Autofahrer bog nach rechts in die Hausdorffstraße ab und hielt seinen Wagen dort an. Die Attackierten setzten ihre Fahrt fort und erstatteten Anzeige. Da es sich bei dem weißen BMW um einen Mietwagen mit Münchener Kennzeichen handelte, kamen die Ermittler bald auf die Spur des verdächtigen 26-Jährigen. Sie luden ihn zur Vernehmung vor. Der Bonner erschien aber nicht, so der Polizeisprecher. Die Beamten holten den Mann ab und unterzogen ihn einer erkennungsdienstlichen Behandlung. Den auswärtigen Opfern sollen jetzt mehrere Fotos zur Identifizierung vorgelegt werden, unter denen auch eine Aufnahme des Verdächtigen ist, kündigte Beyer an.