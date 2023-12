Feuerwehreinsatz in Auerberg Brennender Müll in Tiefgarage

Bonn-Auerberg · Am Mittwochabend ist es in einer Tiefgarage in der Pariser Straße zu einer Rauchentwicklung gekommen. Grund dafür war brennender Abfall.

21.12.2023 , 10:36 Uhr

Die Bonner Feuerwehr konnte den Brand in einer Tiefgarage in Auerberg schnell unter Kontrolle bringen. (Symbolbild) Foto: dpa (Symbolbild)





Ein Notruf über Rauchentwicklung aus einer Tiefgarage in der Pariser Straße hat die Bonner Feuerwehr am Mittwochabend erreicht. Der Grund für den Rauch war laut Feuerwehr brennender Abfall in einem stillgelegten Parkdeck. Ein Atemschutztrupp konnte den Brand mit einem Löschrohr schnell unter Kontrolle bringen. Eine Rauchausbreitung in das benachbarte Studentenwohnheim konnten die Einsatzkräfte damit verhindern. Insgesamt haben 15 Einsatzkräfte der Feuerwache der Innenstadt sowie der Führungsdienst den Brand gemeinsam gelöscht. Weitere alarmierte Kräfte konnten die Einsatzfahrt daher frühzeitig abbrechen.

(Deborah Watter)