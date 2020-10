Polizei bittet um Hinweise : Unbekannter fährt Mann in Auerberg an und begeht Fahrerflucht

Ein 35-Jähriger wurde in Auerberg bei einem Verkehrsunfall verletzt. (Symbolbild) Foto: Benjamin Westhoff

Auerberg Verletzungen hat ein 35-Jähriger am Dienstag in Bonn-Auerberg erlitten, als ein Auto in angefahren hat. Er war zu Fuß auf der Stockholmer Straße in Richtung der Pariser Straße unterwegs, als ihn das Auto plötzlich erfasste. Der Fahrer beging Fahrerflucht.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Verletzungen hat ein 35-Jähriger am Dienstag in Bonn-Auerberg erlitten, als ein Auto in angefahren hat. Laut Polizei war der Mann nach eigenen Angaben gegen 5.30 Uhr zu Fuß auf der Stockholmer Straße in Richtung der Pariser Straße unterwegs.

Hier sei er auf der Fahrbahn äußerst links gegangen. Dann habe ihn ein Auto angefahren, sodass er zu Boden geschleudert worden sei. Anschließend, so der Mann, sei der schwarze Wagen ohne anzuhalten weitergefahren und nach rechts auf die Pariser Straße abgebogen. Der 35-Jährige, der zunächst nach Hause gegangen war und von dort die Polizei verständigte, wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0228/150 zu melden.

(ga)