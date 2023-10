Foto des Tatverdächtigen veröffentlicht Mann schlägt Autoscheibe in Bonn-Auerberg ein und stiehlt Handtasche

Ein unbekannter Mann hat in Bonn-Auerberg die Scheibe eines geparkten Autos eingeschlagen und eine Handtasche gestohlen. Darüber hinaus habe er aus einem unverschlossenen Auto daneben einen Geldbeutel entwendet, teilte die Polizei Bonn mit. Die Tat ereignete sich am Montag, 24. Juni, auf der Kölnstraße in Höhe des Collegium Josephinums, sagte Michael Beyer, Sprecher der Polizei Bonn.