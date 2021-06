Verurteilung nach Vorfall auf AfD-Demo : Bonner Jurastudent fuhr Gegendemonstranten an

Köln Auf einer AfD-Demonstration im April 2019 ist ein Bonner Jurastudent in eine Gruppe Gegendemonstranten gefahren. Der 24-jährige wurde nun vom Kölner Amtsgericht verurteilt.

Ein Teilnehmer einer AfD-Veranstaltung in Köln, der in eine Gruppe von Gegendemonstranten fuhr, ist zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden. Am Mittwoch verurteilte das Kölner Amtsgericht den Bonner Jurastudenten wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung sowie Unfallflucht zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten. Die Strafe wurde für den bislang nicht vorbestraften 24-Jährigen zur Bewährung ausgesetzt.