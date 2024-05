„Platz des Grundgesetzes“ eingeweiht Auf dem Bonner Boden des Grundgesetzes stehen ist gar nicht einfach

Die beiden Künstler entwarfen für die Flügel der Brücke unterhalb der Olof-Palme-Allee ein Gemälde, auf dem verschiedene Personen unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Herkunft und Farben zu sehen sind. Damit wollen die beiden Künstler die Vielfältigkeit und Pluralität der Gesellschaft bildlich festhalten sowie den Menschen in den Fokus des Entwurfs rücken. Im Hintergrund sind einige geometrische Grundformen in Anlehnung an das Grundgesetz zu sehen. Der Entwurf sei in zwei Tagen entstanden, die Ideenfindung beanspruchte jedoch deutlich mehr Zeit, so die Künstler. Das Gemälde soll spätestens Anfang August auf den Wänden der Brücke am neuen Platz des Grundgesetzes entstehen. Dafür werde temporär eine Fahrbahn gesperrt, sagt Friedrich.