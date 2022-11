Kundgebung in Bonn : Auf dem Rad gegen das Ajatollah-Regime

Bei einer Fahrraddemo weur durch Bonn demonstrierten rund 250 Teilnehmer gegen das iranische Regime. Auch Oberbürgermeisterin Katja Dörner nahm daran teil. Foto: Ralf Klodt

Bonn Das Bonner Bündnis „FrauenLebenFreiheit_Bonn“ prangert das iranische Regime an und fordert von der deutschen Politik den Abbruch der Beziehungen. Es ist nicht die erste Demonstration von Exil-Iranerinnen und -Iranern.

Was hierzulande völlig normal ist, ist in Iran verboten. Die Fahrt auf dem Fahrrad ist iranischen Frauen nicht gestattet, seit Ali Khamenei es per Fatwa untersagt hat. Solche Rechtsverfügungen, vom Ajatollah begründet mit einer Auslegung des Islams, betreffen nicht nur die Fahrt mit dem Rad, sondern viele Teile des gesellschaftlichen Lebens, weshalb die Menschen in der Islamischen Republik auf die Straße gehen, zunehmend seit die 22 Jahre alte Mahsa Amini vor einigen Wochen von der Sittenpolizei verhaftet wurde, weil sie angeblich ihr Kopftuch falsch getragen haben soll. Sie starb in der Haft.

Auf dem Rad gegen das Regime

In Bonn hat am Sonntag das von Exil-Iranerinnen und -Iranern gegründete Bündnis „FrauenLebenFreiheit_Bonn“ auf die Missstände in ihrer Heimat aufmerksam gemacht, wie es schon einmal im Oktober geschah. Nach Angaben der Polizei waren es zwischen 200 und 250 Demonstranten, die friedlich auf dem Rad vom Hofgarten über Beuel und die Innenstadt bis zum Botanischen Garten fuhren. Die Menschen im Iran lebten seit 43 Jahren, damals wurde die Islamische Republik ausgerufen, „in brutaler Gefangenschaft des menschenverachtenden Unterdrückungsregimes“, wie Amir-Homayoun Ranjbar vom Bündnis ausführte.

Solidarisch zeigten sich mit der Aktion unter anderem die Bonner Gruppen von Critical Mass und Fridays for Future. Von der Radtour mit Kundgebungen versprechen sich die Exiliraner mehr Aufmerksamkeit für ihre Sache. Man möchte die Bonner Zivilgesellschaft für die Sache gewinnen, um den Druck auf die deutsche Politik zu erhöhen, „damit nun acht Wochen seit Beginn der Revolution im Iran ernsthafte Maßnahmen gegen das Islamische Regime eingeleitet werden“. Eine Forderung des Bündnisses ist der Abbruch aller Kooperationen und Verhandlungen mit dem Regime.

Bundeskanzler meldet sich zu Wort