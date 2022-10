100 Jahre Bonner Wassersportverein : Auf dem Wasser sind sie zu Hause

Bonn Seit 100 Jahren ist der Bonner Wassersportverein aktiv. Heute stehen längst nicht mehr Wettkämpfe sowie sportliche Erfolge im Vordergrund.

In den folgenden Jahren nahmen die Sportler an Wettkämpfen teil, und der Verein richtete als Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Bonner Kanu-Vereine zahlreiche Regatten auf dem Rhein aus. In der Jahreshauptversammlung im Jahr 1955 wurde beschlossen, dem Verein seinen heutigen Namen zu geben: Bonner Wassersportverein 1922 e.V. Von Anfang an hatte man sich „dem Gemeinwohl und der Förderung des Jugendsports verpflichtet“, so der Vorsitzende.