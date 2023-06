Auf Pappe ausgerutscht Mann verlangt 15.000 Euro Schmerzensgeld von Supermarkt

Bonn · Vor einer Zivilkammer am Bonner Landgericht will ein Rentner 15.000 Euro Schmerzensgeld erstreiten. Er war in einem Supermarkt auf einem Stück Pappe ausgerutscht. Die Richterin machte ihm allerdings nicht viel Hoffnung.

16.06.2023, 16:03 Uhr

Symbolbild Foto: dpa-tmn/Arne Dedert

Von Leif Kubik

Gleich zu Beginn des Gütetermins zeigte die Vorsitzende Richterin Anke Klatte ein Foto des Corpus Delicti: Knallorange und optisch einem Warnschild nicht ganz unähnlich lag die circa 50 mal 50 Zentimeter große Pappe gut sichtbar auf dem hellgrauen Steinboden des Bad Godesberger Supermarkts. Am 2. Juli vergangenen Jahres war die Werbetafel, die wohl als Hinweis an einer Palette hätte stecken sollen, einem Rentner zum Verhängnis geworden: Gerade als er von einem Quer- auf den Längsgang des Lebensmittelmarktes wechseln wollte, rutschte der Senior auf dem Schild aus und schlug längs auf den Boden. Das Ergebnis des Sturzes: Eine komplizierte Fraktur des linken Handgelenks, die er erst nach einer wahren Odyssee an Arzt- und Krankenhausbesuchen operieren lassen konnte. Nach eigenem Bekunden wird er die Hand nie wieder wie vorher nutzen können, seine geliebten Mountainbike- oder Rennradtouren seien unmöglich geworden.