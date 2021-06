Barrierefreiheit in Bonn : Aufzug am Alten Zoll wird 170.000 Euro teurer

Aufzug am Alten Zoll wird 170.000 Euro teurer

Barrierefreiheit in Bonn

Ein Aufzug soll Barrierefreiheit am Alten Zoll schaffen. Foto: Martin Wein

Bonn Der geplante Aufzug, der den barrierefreien Zugang vom Rheinufer zum Stadtgarten sicherstellen soll, fehlt immer noch. Jetzt hat sich herausgestellt, die Aufzuganlage soll obendrein erheblich teurer werden.

Rund 170 000 Euro mehr soll die Aufzugsanlage kosten, die Gesamtsumme klettert damit auf 450 000 Euro, teilt die Verwaltung in einer Mitteilungsvorlage für die zuständige Bezirksvertretung Bonn mit, die am Dienstag, 15. Juni, tagen wird. Vor mehr als zwei Jahren hatte das Bezirksgremium die Einleitung des Vergabeverfahrens für den Bau eines Aufzuges am Stadtgarten beschlossen. Denn bisher führt der direkte Weg vom Stadtgarten zum Rheinufer nur über eine breite Treppenanlage mit einem großen Höhenunterschied. Im April 2019 bewilligte das Land die Fördermittel, ein Jahr später erteilte die Stadt Bonn einer Firma den Auftrag.