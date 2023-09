Ärger wegen fehlender Hinweise Aufzug der Marktgarage in Bonn wieder in Betrieb

Gehäuft gab es in den letzten Wochen Beschwerden. Es wurde vor allem bemängelt, dass zunächst nur Schilder im Inneren der Garage auf den Defekt hingewiesen hatten. Erst später wurde auch im Außenbereich ein Schild mit dem Hinweis angebracht, so die Sprecherin. Die Leitstelle sei zudem angewiesen worden, kulant zu sein und die Schranke zu öffnen, wenn der Hinweis von Personen übersehen worden war. Die Nachfrage zur Öffnung der Schranke sei jedoch gering gewesen. Zudem sei in der App und auf der Webseite des Bonner City Parkraum (BCP) über den Defekt des Aufzuges informiert worden.