Bonner Geschäfte mit langer Tradition : Aus Bonns größter Buchhandlung wurde Geschenke Leopold

Christina van Dorp führt heute das Familienunternehmen „Van Dorp“ am Münsterplatz. Foto: privat

Bonn Geschenke Leopold wird heute in vierter Generation von Susanne und Thomas Leopold in der Friedrichstraße geführt. Christina van Dorp leitet heute das Familienunternehmen Van Dorp, das Haus am Münsterplatz ist seit 1861 im Familienbesitz.