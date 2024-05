App „TooGoodToGo“ Aus der Ladentheke direkt in die Wundertüte

Gleich mehrere Aral-Tankstellen in Bonn (Im Wingert, Godesberger Allee, Potsdamer Platz, Rochusstraße, Königswinterer Straße, Römerstraße, Landsberger Straße) sind ebenfalls dabei. Der genaue Inhalt der Tüten bleibt bis zur Abholung eine Überraschung – „je nachdem, was am Ende des Tages übriggeblieben ist. Das können zum Beispiel belegte Backwaren und herzhafte oder süße Snacks aus dem Bistro sein, die am nächsten Tag nicht mehr verkauft werden können. Auch Produkte aus dem Shop wie Sushi oder Salate können in der Überraschungstüte landen“, so Unternehmenssprecher Kai Krischnak. Mehr als 1100 unternehmenseigene Aral Tankstellen in Deutschland beteiligen sich an der Aktion. Insgesamt wurden bisher rund 1,3 Millionen Tüten verkauft.