Arbeitslosenprojekt : Ausgemusterte Computer als Jobmotor

Bonn Welcher Arbeitslose kann sich einen Computer leisten? Das Jobcenter Bonn und der Verein für Gefährdetenhilfe haben ein Projet gestartet, ausgemusterte PC zu reparieren und sie Arbeitslosen für die Jobsuche zur Verfügung zu stellen.

Sechs Tage die Woche sind die Teilnehmer der sogenannten „Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung“ in den Werkstatt-Räumen des Vereins für Gefährdetenhilfe an der Ennemoserstraße im Einsatz: Sie nehmen jeden PC auseinander, der ihnen in die Hände fällt. Die Computer werden zunächst demontiert und in Einzelteile zerlegt, um zu prüfen, welche Teile recycelt werden können.