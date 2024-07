Schlechter Service und lange Wartezeiten Ausländeramt in Bonn: Menschen müssen stehend auf Bürgersteig warten

Im Jargon der Stadtverwaltung heißen die Antragsteller im Ausländeramt jetzt „Kunden“. Nützen tut ihnen das wenig. Das Ausländeramt der Stadt Bonn ist als Teil der Bürgerdienste seit Jahren für seine Publikumsferne und schlechten Service bekannt. Während sich in der Friedrichstraße dahinter am Mittwoch kurz vor zwölf die Tische der Restaurants mit fröhlichen Bonnern und Touristen füllen, wartet auch an diesem Tag ein Dutzend Menschen vor der unscheinbaren Eingangstür in der Oxfordstraße mit dem kaum lesbaren Behördenschild – übrigens nur auf Deutsch – auf den begehrten Einlass.