Kampf gegen den Fachkräftemangel Ausländische Pflegekräfte legen Prüfung in Bonn ab

Rund 1.051 Stunden der Vorbereitung in 26 Wochen, davon knapp 60 Prozent Praxisteil. So viel müssen ausländische Pflegekräfte in einem Vorbereitungskurs des Bonner Vereins für Pflege- und Gesundheitsberufe leisten, um in Deutschland arbeiten zu dürfen. Das mag zunächst nach viel klingen, vor allem wenn man bedenkt, dass die Teilnehmenden in aller Regel bereits eine Pflegeausbildung in ihren Heimatländern absolviert haben und auch mehrere Jahre Praxiserfahrung sammeln konnten. Und: „Die meisten ausländischen Pflegekräfte bringen viele Eigenschaften mit, mit denen sie den deutschen Pflegekräften ein ganzes Stück weit voraus sind“, sagt Kursleiterin Monika Albrecht. Aber es gebe auch Defizite, die aufgearbeitet werden müssen.