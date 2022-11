Entscheidung des Landessozialgerichts : Ausschluss des ASB aus der Bonner Integrationsassistenz rechtens

Bonn Der Arbeiter-Samariter-Bund ist aus dem Bonner System der Integrationsassistenz vollständig ausgeschlossen. Das Landessozialgericht kassierte auf Beschwerde der Stadt Bonn eine vorherige Entscheidung des Kölner Sozialgerichts zugunsten des ASB.

Die Stadt Bonn muss dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) für das laufende Schuljahr keinen Abschluss einer Leistungsvereinbarung bei der Integrationsassistenz anbieten. Diesen Beschluss hat nun das Landessozialgericht in Essen gefasst, nachdem im September das Kölner Sozialgericht auf Antrag des ASB genau das Gegenteil entschieden hatte. Demnach hätte der ASB bei Einzelfällen eine Integrationsassistenz anbieten dürfen, wogegen die Stadt Bonn Beschwerde einreichte.

Antrag des ASB sei unzulässig

Die Stadt Bonn bezweifelte, dass der ASB, obwohl er viele Jahre in der Integrationsassistenz der Bundesstadt tätig war, dafür geeignet sei. Hierzu führt das Landessozialgericht aus, dass der ASB nicht glaubhaft gemacht habe, dass er „unter Berücksichtigung der erforderlichen Leistungsfähigkeit und Qualitätsstandards zur Erbringung von Integrationsassistenz geeignet“ sei. Der ASB habe bislang weder dargelegt noch in irgendeiner Form belegt, inwiefern die Beanstandungen der Stadtverwaltung unzutreffend seien. Die Stadt Bonn habe insbesondere zahlreiche Mängel in der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität dargestellt.