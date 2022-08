Krimihotel, Baumhaus und Schlaffass : Diese außergewöhnlichen Unterkünfte gibt es in Bonn und der Region

Bonn/Region Zum Urlaubmachen und Entspannen muss man nicht weit fahren - auch nicht, wenn es mal etwas Außergewöhnlicheres sein soll. Wir stellen zehn Unterkünfte in Bonn und Umgebung vor, die ein besonderes Konzept haben.



Zum Verreisen muss man nicht das Land verlassen - auch in der eigenen Stadt und näherer Umgebung kann man sich entspannen und die Seele baumeln lassen. Langweilig muss das keinesfalls sein: Wir stellen zehn außergewöhnliche Unterkünfte in Bonn und der Umgebung vor, die maximal eine Stunde Autofahrt entfernt sind. Ob Baumhäuser, Raumschiffe, oder Prinzenrolle: In diesen Zimmern nächtigt man nicht alle Tage.

Basecamp Bonn

Auf dem Gelände des Hostels warten 13 Retro-Wohnwagen, zwei Schlafwagen und vier US-Airstreams auf Besucher. Neben dem Übernachten bietet das Basecamp auch andere Aktivitäten wie Workshops, Grillfeste, Geburtstage und mehr an. Zusätzlich haben Studenten auf Wohnungssuche die Möglichkeit, ermäßigt über einen längeren Zeitraum dort zu übernachten.

Preise: Die Preise varrieren je nach Schlafplatz: Von 37 Euro pro Nacht im Trabant über 67 Euro im großen Wohnwagen bis hin zur Übernachtung im Tiny House für 77 Euro.

Adresse: In der Raste 1, 53129 Bonn

V-Hotel Bonn

Im Bonner Kottenforst blitzen zwischen grünen Blätter die drei Baumhäser des V-Hotels auf. Das familiengeführte Vier-Sterne-Hotel liegt mitten in der Natur. In den Baumhäusern gibt es nicht nur Minibar und Highspeed-WLAN, sondern auch große Fenster, durch die man Flora und Fauna vom Bett aus beobachten kann. Wer unter Höhenangst leidet, kann es sich auch am Boden in einem der Komfort-Zimmer oder (Junior-)Suites gemütlich machen, die durch die bodentiefen Fenster dennoch einen guten Ausblick in den Wald bieten.

Preise: Die Baumhäuser kann man ab 159 Euro pro Nacht buchen, die Zimmer im Erdgeschoss ab 85 Euro.

Adresse: Haager Weg 44, 53127 Bonn

Tante Alma’s Bonner Hotel

Alma’s Bonner Hotel liegt zentral, aber dennoch ruhig in Poppelsdorf. Überwältigt wird man im Inneren von Farben und Formen der 60er und 70er. Neben „Alma’s Wohnzimmer“ kann man sich tagsüber auch im „Spielzimmer“ oder der Lobby, dem „Musikzimmer“, aufhalten. Bei längeren Aufenthalten stehen den Gästen zudem eine Gemeinschaftsküche sowie Waschmöglichkeiten zur Verfügung. Ein weiteres Angebot ist „Almas Tag“: Frühsport, Kaffeekränzchen der Tatort am Sonntag ist für Hotelgäste im Preis inbegriffen.

Preise: Ab 69 Euro pro Nacht kann man im klassischen Gästezimmer übernachten, für 104 Euro pro Nacht kann man in „Alma’s Lieblingszimmer“ Dekoration, Pflanzen und Bilder aus aller Welt bestaunen. Wer einen längerfristigen Aufenthalt plant, kann ab 799 Euro pro Monat, Studenten können ab 599 Euro ein Zimmer buchen.

Adresse: Wallfahrtsweg 4, 53115 Bonn

Die Wohngemeinschaft Köln

Mitten im Belgischen Viertel in Köln befindet sich das Hostel „Die Wohngemeinschaft“. Die sechzehn Zimmer sind individuell eingerichtet. So kann man durch kreative Designs die Nacht im Raumschiff, Balettsaal, in Theaterlogn und vielen weiteren Räumen verbringen. Neben den Schlafräumen finden auch eine CaféBar, ein Creative Space zum Nachdenken sowie ein hauseigenes Theater mit Kölns kleinster Bühne in dem Gebäude Platz.

Preis: Die Zimmer kann man für etwa 59 Euro pro Nacht buchen.

Adresse: Richard-Wagner-Straße 39, 50674 Köln

Die Wohngemeinschaft in Köln: Zimmer „Juri“ Foto: Die Wohngemeinschaft Köln/Natalie Bothur

Black Hotel in Köln

Im Künstlerviertel Ehrenfeld in Köln liegt das Black Hotel. Wie der Name schon sagt, ist das Hotel fast gänzlich in schwarzen Farben eingerichtet. Wer es also dunkel mag, ist hier genau richtig. Der Loft-Stil des Hotels wird durch eine eher schlichte, moderne Einrichtung umgesetzt. Neben Farbe und Stil sorgen auch die hohen Decken bis zu sechs Metern für eine besondere Atmosphäre.

Preis: Ein Doppelzimmer kann man ab 155 Euro pro Nacht buchen.

Adresse: Vogelsangerstraße 282 B, 50825 Köln

Food Hotel Neuwied

Eine außergewöhnliche Einrichtung hat das Food Hotel in Neuwied: Die Zimmer sind im Supermarkt-Stil eingerichtet. Bei der Buchung kann man sich für die Themen süß, spritzig, herzhaft, aber auch non-food entscheiden. So erwarten einen beispielweise Zimmer im Prinzenrollen-, Kölsch-, oder Rewe-Stil. Kleine Einkaufswagen, gefüllt mit Süßigkeiten, sowie Möbel, Bilder und Dekorationen im Supermarktstil ziehen sich ebenfalls durch Lobby, Treppenhaus, Restaurant und den Wellnessbereich. Wer Essen liebt, ist hier genau richtig.

Preis: Standard-Einzelzimmer kann man ab circa 70 Euro pro Nacht buchen, die Supermarkt-Themenzimmer ab circa 86 Euro.

Adresse: Langendorfer Straße 157, 56564 Neuwied

Food-Hotel Neuwied - das Prinzenrollen-Zimmer Foto: Food Hotel Neuwied/Tim Karapetian

Campingplatz Lindlar - Übernachtung im Schlaffass

Für ein besonderes Erlebnis kann auch der Campingplatz in Lindlar sorgen. Neben dem gewöhnlichen Campen im Wohnwagen oder Zelt kann man seine Nächte hier mit bis zu vier Personen im Schlaffass verbringen. Hier wird es gemütlich: Durch 4,30 Meter Länge ist im Inneren lediglich Platz für ein höhergelegtes Bett, Sitzbänke und einen Ausziehtisch. Für die kühleren Tage sind die Holzfässer mit einer Infrarotheizung ausgestattet, sodass man dort ganzjährig übernachten kann.

Preis: Für zwei Personen kostet die Übernachtung im Fass 47 Euro.

Adresse: Oberbüschem 45, 51789 Lindlar

Im Schlaffass auf dem Campingpark finden zwei bis vier Personen Platz. Foto: Campingpark Bergisches Land/Dominik Ketz

Hotel zur Malzmühle - Zimmer mit Zapfhahn

Mitten in Köln am Heumarkt ist das Hotel zur Malzmühle gelegen. In jedem Zimmer steht ein Bett in Holzfassoptik. Doch das Highlight des zentral gelegenen Hotels findet sich in den Badezimmern: Nicht nur ein Wasserhahn, sondern auch ein eigener Bierzapfhahn erwartet die Gäste in einigen der Zimmer. Gegen Aufpreis kann man fünf Liter Mühlen-Kölsch dazu buchen.

Preis: 70 Euro kostet eine Nacht im Einzelzimmer. In den Doppelzimmern mit Zapfhahn kann man ab 149 Euro pro Nacht übernachten.

Adresse: Heumarkt 6, 50667 Köln

Das Highlight im Hotel zur Malzmühle: der zimmereigene Zapfhahn im Badezimmer Foto: Hotel zur Malzmühle

25hours Hotel - The Circle

Das Thema Retro-Futurismus zieht sich durch das ganze Gebäude: Für rauen Industrie-Charme sorgen beispielsweise unverkleidete Betondecken. Neben Übernachtungen können tagsüber auch Räume für Workshops, Festivitäten und Co. gebucht werden. Events lassen sich durch marokkanische Picknicks, Yogastunden und vieles mehr spannender gestalten und der Panoramablick über das Friesenviertel kann sich ebenfalls sehen lassen.

Preise: Ein Zimmer im „Medium inner Circle“ kann man ab 126 Euro pro Nacht buchen.

Adresse: Im Klapperhof 22-24, 50670 Köln

The Circle in Köln: bereits die Lobby überzeugt durch einzigartiges Design. Foto: The circle Hotel/Steve Herud

Krimihotel in der Eifel

Nachdem in der Eifel viele bekannte Autoren wie Jacques Berndorf ihre Krimis geschrieben haben, wurde dort auch ein Krimihotel gegründet. Dort ist der Name Programm: Die Themen-Zimmer sind Ermittlern, Autoren oder Krimis gewidmet, die sich in den kleinsten Details bis in den Flur voller Plakate widerspiegeln. Neben den Übernachtungen bietet das Hotel unter anderem auch Krimis zum Mitmachen und ganze Krimiwochenenden an.

Preise: 89 Euro pro Person kostet eine Nacht im Einzelzimmer, Doppelzimmer kann man ab 109 Euro pro Nacht buchen.

Adresse: Am Markt 14, 54576 Hillesheim

Krimiautor Jacques Berndorf sitzt kurz nach der Eröffnung im Derrick-Zimmer des Krimihotels. Foto: picture alliance / dpa/Harald Tittel