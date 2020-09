Zeitreise mit 100 Exponaten: Ausstellung im Stadtmuseum zeigt Bonn im 20. Jahrhundert

Bonn Eine neue Ausstellung im Stadtmuseum zeigt Bilder und Objekte aus Bonn im 20. Jahrhundert. Darunter befinden sich etwa die Brückenlöwen. Die Macher zeigen dabei „Mut zur Lücke“.

Eine solche Ausstellung lasse sich kaum anders herstellen, als dabei „Mut zur Lücke“ zu zeigen. Das sagte Horst-Pierre Bothien anlässlich einer Einführung in die Schau von „50 Objekte – 50 Fotos. Eine Zeitreise durchs 20. Jahrhundert“ im Stadtmuseum. Besucher können anhand von 100 Exponaten einen Exkurs in die Geschichte Bonns im 20. Jahrhundert unternehmen.

Mit der Ausstellungseröffnung erschien auch ein 144 Seiten umfassendes Buch. Es zeigt Fotos der Ausstellung sowie die sich dahinter verbergenden Geschichten. Das Buch schlägt dabei einen illustren Bogen zwischen der Beschreibung der Bonner Brückenlöwen, die auf der 1898 eingeweihten ersten Rheinbrücke ihren Platz fanden, und dem Aufkleber „Umzug ist Unfug“, der 1999 den Unmut der Bonner Bürger zum Umzug nach Berlin ausdrückte. Dazwischen finden sich Fotos und Objekte, die in unterschiedlichen Facetten 100 Jahre Bonner Leben nachvollziehbar werden lassen. Übrigens: Die Brückenlöwen sind in der Ausstellung als restaurierte Objekte zu sehen.

Eine Klammer könnte für die Präsentation die Figur „Der Jahrhundertschritt“ des Bildhauers Wolfgang Mattheuer bilden, die heute vor dem Haus der Geschichte zu sehen ist. Die vier Gliedmaßen der Figur streben so heftig auseinander, dass sie diese geradezu zu zerreißen drohen. Den rechten Arm zum faschistischen Gruß ausgestreckt, die linke Hand zur proletarischen Faust geballt, hinkt das von einer Blutspur gezeichnete linke Stiefelbein dem ungestüm ausschreitenden, makellos weißen rechten Bein hinterher. „Der Jahrhundertschritt“ steht seit 1994 vor dem Museum an der Adenauerallee und sei „sicherlich der passende Ort, über die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts nachzudenken“, schreibt Bothien.

Die bilderreiche Ausstellung im Stadtmuseum darf als das Ergebnis vieler Ausstellungen bezeichnet werden, die der Bonner Historiker Bothien in seiner bald 30-jährigen Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Bonner Stadtmuseums initiiert oder kuratiert hat. „Ob in Ausstellungen zum Ersten Weltkrieg, dem Nationalsozialismus, der Besatzungszeit oder Bonn als Demonstrationsstadt“, sagt Bothien, sei er immer wieder auf außergewöhnliche bisweilen auch skurrile Exponate gestoßen, die ihn auf die Idee brachten, mit dem „Sammelsurium“ der vergangenen Jahre eine Ausstellung durch Bonns 20. Jahrhundert zusammenzustellen.

In dem Verleger Alfred Büllesbach fand er dazu den unterstützenden Begleiter. Dass Bothien dennoch „Mut zur Lücke“ bewies, beschreibt er damit, dass er durchaus gerne noch Wirtschaftsthemen oder auch „Armut in Bonn“ dargestellt hätte, doch die selbst gesetzte Grenze von 50 Fotos und 50 Objekten war schnell erreicht.

Das Stadtmuseum Bonn ist seit Anfang September wieder geöffnet. Bis zum 13. September ist am Standort im Ernst-Moritz-Arndt-Haus, Adenauerallee 79, die Ausstellung „Geschenkt, gestiftet und gekauft“, eine Auswahl der schönsten Erwerbungen des Stadtmuseums der vergangenen Jahre, zu sehen. Vom 23. Oktober bis zum 24. Januar 2021 zeigt das Stadtmuseum in Kooperation mit dem Wiener Musikverein im Arndthaus die Ausstellung „Bonns Goldene Jahre. Die kurkölnische Residenzstadt zur Beethovenzeit“.

Es ist deutlich, dass ein Schwerpunkt der Darstellungen auf den politischen Ereignissen in Bonn liegt. Die beiden Weltkriege finden hier ebenso ihren Platz wie die Kommunalreform von 1969. Selten gesehene Aufnahmen, wie beispielsweise eine Hitler in entlarvender Pose auf dem Rhein zeigende Fotografie, dürften auch bei kundigen Ausstellungsbesuchern für erkenntnisreiche Momente sorgen. Emotional bewegend sei für Ausstellungsmacher Bothien die Präsentation vom Hausbuch des Endenicher Klosters gewesen, in dem 1941 alle Bonner Jüdinnen und Juden zwangsweise interniert wurden.