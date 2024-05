Ausstellung in Bonn Wetterfeste Menschenrechte

Neben der offiziellen Eröffnung am Donnerstag folgen weitere Veranstaltungen als Rahmenprogramm zur Ausstellung. So gibt es am 28. Juni einen Dialog zum Thema Menschenrechte mit dem Philosophen Christos Kalpakidis. Am 12. Juli, 14.30 bis 16.30 Uhr, gibt es einen offenen Workshop mit der Künstlerin Anne Predeek, am 20. September, 14 bis 17 Uhr, einen Workshop mit Künstlerin Franca Perschen. Am 7. Dezember, 10.30 Uhr, folgt ein Workshop zur Philosophie der Menschenrechte. Weitere Infos: vhs-bonn.de. dsf