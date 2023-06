UN-Klimakonferenz Ausstellung zeigt die Auswirkungen des Klimawandels im Globalen Süden

Sri Lanka, Uganda, Ghana und die Malediven – vier Länder, unterschiedlich in ihrer Kultur, doch vereint durch ein besonderes Schicksal: An vorderster Front kämpfen sie gegen die verheerenden Auswirkungen des Klimawandels. Den täglichen Kampf der Menschen gegen die Naturgewalt und den kulturellen Einfluss der Klimaschäden dokumentiert die Fotoausstellung des Vereins Slycan Trust derzeit in der Stage Gallery in Bonn.