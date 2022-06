27 Jugendliche in Bonn geehrt : Auszeichnung für vielfältiges Engagement in den Schulen

Godesberger legen Prüfung an Volkshochschule ab : Mutter und Sohn machen gemeinsam Mittlere Reife Mit 56 will es eine Godesbergerin nochmal wissen. An der Volkshochschule Voreifel büffelt sie für den seinerzeit verpassten Abschluss. Genau wie ihr Sohn, der in dem kleinen Klassenverband die Mittlere Reife nachholen will. Jeden Abend fahren sie dafür nach Rheinbach.