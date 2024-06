Bonner mit Autismus berichten aus ihrem Leben „Diese Welt ist mir ein Rätsel“

Ein weißer Pinguin auf blauem Grund prangt auf dem Plakat für den Autistic Pride Day. „Für uns ist der Pinguin nicht nur ein Symbol für den Aktionstag, sondern auch für Autismus“, erklärt Michaela Krause aus dem Organisationsteam, die selbst Autistin ist. Denn an Land sind Pinguine ungeschickt, erst im Wasser zeigen sich ihre besonderen Fähigkeiten. „So geht es Autisten auch: Sie können in der Gesellschaft von Nicht-Autisten unbeholfen sein, aber sobald sie in ihrem Element sind, werden sie zu Überfliegern“, erklärt Krause.