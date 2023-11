Unfall in Auerberg Auto kollidiert mit Straßenbahn der Linie 61

Am Mittwochabend gegen 18.40 Uhr ist ein Auto an der Ecke Herseler Straße/An der Josefshöhe mit einer Straßenbahn der Linie 61 kollidiert. Nach Angaben der Polizei Bonn ist der Fahrer, des mit zwei Personen besetzten Audi, zunächst in Fahrtrichtung Auerberg unterwegs gewesen. Beim Versuch, sein Fahrzeug an der Kreuzung zu wenden, habe er die Gleise überquert und sei dort mit der Straßenbahn kollidiert.