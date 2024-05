Streit als Unfallursache? Auto rast in Leitplanke - Beifahrer lässt verletzte Fahrerin zurück und flüchtet

Vermutlich ein Streit zwischen einer Frau und einem Mann hat am Samstagabend zu einem schweren Unfall auf der A 565 bei Ückesdorf geführt. Eine 24 Jahre alte Autofahrer war gegen 22.10 Uhr in ihrem Peugeot zusammen mit ihrem Beifahrer auf der A 565 von der Anschlussstelle Meckenheim-Nord in Richtung Bonn-Hardtberg unterwegs, als der Wagen bei einer Geschwindigkeit von etwa 120 Stundenkilometern in die Mittelleitplanke prallte und dort schwer beschädigt zum Stehen kam. Durch die Wucht des Aufpralls riss zudem das linke Vorderrad ab.