Unfall in Bonn-Poppelsdorf : Auto rutscht an steiler Böschung in die Tiefe

Auto rutscht an steiler Böschung in die Tiefe

Bonn Auf regennasser Fahrbahn hat am Donnerstagabend ein 21-Jähriger in Poppelsdorf die Kontrolle über seinen Wagen verloren und stürzte eine Böschung hinunter. Der Mann war vermutlich zu schnell unterwegs.

