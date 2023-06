Hoher Sachschaden - Auto stark beschädigt Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Es war keine schöne Überraschung, die den Besitzer des Audi am 13. Juni gegen 7.30 Uhr erwartete, als er zu seinem Auto ging. Von der Fahrertür bis zum Heck war die Karosserie eingedrückt. Schnell war klar: Hier muss jemand mit einem anderen Fahrzeug das Auto gerammt haben. Es parkte in der Kekuléstraße vor dem Haus mit der Nummer 43 in Richtung Clemens-August-Straße. Der Besitzer des verbeulten Autos vermutet, dass nur ein großes Fahrzeug, vielleicht ein Baustellenfahrzeug der nahegelegenen Baustelle den Unfall verursacht haben konnte.